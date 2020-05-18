Тарасов: наконец-то разрешили тренироваться
- РИА Новости
«Наконец-то разрешили тренироваться и я еду в Казань. С одной стороны, я этого очень ждал, а с другой — тяжело после трёх месяцев с семьёй уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе», — написал Тарасов в своём Instagram.
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования должны возобновиться 21 июня.
Ранее в «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ.