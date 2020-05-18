Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по контракту с Семаком

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по контракту с Семаком
  • Reuters

«Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год», — приводит слова Медведева «Спорт уик-энд».

Действующий контракт 44-летнего специалиста истекает 30 июня 2020 года. Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года и в первый же сезон работы привёл команду к чемпионскому титулу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Семак заявил о желании тренировать Кокорина в «Зените».

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