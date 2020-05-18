Медведев: если бы не теннис, стал бы киберспортсменом

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чем бы занялся, если бы не стал профессиональным теннисистом.

«Я уверен, что стал бы киберспортсменом. Не уверен в чём — FIFA или стрелялке какой-нибудь, но у меня получилось бы, потому что я был бы целеустремлен. Для этого должны быть условия. Ты очень рано должен попасть на высокий уровень — после 17 будет давление со всех сторон: ты занимаешься ничем, просто играешься в игры. Естественно, тебе придётся зарабатывать деньги. Возможно, ты это просто забросишь. Это единственная сложность, которую я вижу в киберспорте, но мне это интересно», — рассказал Медведев в эфире своего Instagram.

Ранее Рублёв выразил мнение, что теннисный сезон не будет возобновлён.

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