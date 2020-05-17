Кьеллини считает Мбаппе наследником Месси и Роналду

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Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выразил восхищение игрой французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Кьеллини считает Мбаппе наследником Месси и Роналду
  • Reuters

«Кому суждено стать следующей мировой суперзвездой и коллекционировать «Золотые мячи», когда Роналду и Месси закончат карьеры? Французу Килиану Мбаппе. Впервые я увидел его по телевизору в матче Лиги чемпионов сезона-2016/17 «Манчестер Сити» — «Монако». В конце первого тайма я спросил Фабио Паратичи: «Кто это? С какой он планеты?» Неудержимый нападающий, ему было всего 18 лет. В том сезоне мы встретились с ним в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас ему 21 год, он уже чемпион мира. Скорость, техника, инстинкт — у него нет недостатка ни в чём. Он футболист, который производит впечатление. Бесценный шедевр. Я думаю, что Мбаппе лучше Неймара, он более стабилен. Будущее полностью за ним», — написал итальянец в своей автобиографии.

Мбаппе считается самым дорогим футболистом мира по версии различных изданий и специалистов.

Ранее сообщалось, что футболисты ПСЖ получат чехлы для телефонов с золотым покрытием за победу в Лиге 1.

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