Футболисты ПСЖ получат чехлы для телефонов с золотым покрытием за победу в Лиге 1

Футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен» получат в подарок чехлы для телефонов с золотым покрытием за победу в Лиге 1 сезона-2019/20. Сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила компания I Design Gold на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что организация занимается производством эксклюзивных предметов с золотым покрытием, и именно она презентует футболистам «Пари Сен-Жермен» подарки за победу в чемпионате.

Как стало известно, чехлы для телефонов будут покрыты 24-каратным золотом. Также на изделиях будет сделана гравировка с именем и номером спортсмена.

Чемпионат Франции по футболу был остановлен по прошествии 28 туров из-за пандемии коронавируса. По состоянию на этот момент ПСЖ занимал первое место и имел в своём активе 68 очков (на 12 больше, чем у главного преследователя в лице «Марселя»), а также один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошёл в число претендентов на звание лучшего плеймейкера французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe.