Агент Лаксальта не исключил возможности перехода клиента в российский клуб

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Ариэль Красоуски, агент уругвайского полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ряда российских клубов.
Агент Лаксальта не исключил возможности перехода клиента в российский клуб
  • Reuters

«Спартак»? Пока ничего конкретного, однако они могут подтвердить интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока без конкретики. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». До сих пор нам не удавалось достичь соглашения с российскими клубами, но в будущем, кто знает. Если появится интересное предложение, то мы проанализируем его вместе с «Миланом», — цитирует агента Calciomercato.com

Первую половину сезона уругваец провёл в аренде в «Торино», после чего вернулся в «Милан».  

Ранее сообщалось, что три российских клуба интересуются футболистом «Милана» Лаксальтом.

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