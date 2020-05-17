Агент Лаксальта не исключил возможности перехода клиента в российский клуб

Ариэль Красоуски, агент уругвайского полузащитника «Милана» Диего Лаксальта, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ряда российских клубов.

«Спартак»? Пока ничего конкретного, однако они могут подтвердить интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока без конкретики. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». До сих пор нам не удавалось достичь соглашения с российскими клубами, но в будущем, кто знает. Если появится интересное предложение, то мы проанализируем его вместе с «Миланом», — цитирует агента Calciomercato.com

Первую половину сезона уругваец провёл в аренде в «Торино», после чего вернулся в «Милан».

Ранее сообщалось, что три российских клуба интересуются футболистом «Милана» Лаксальтом.