Источник: три российских клуба интересуются футболистом «Милана» Лаксальтом

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Московские «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» рассматривают вариант с приобретением полузащитника «Милана» Диего Лаксальта.
Источник: три российских клуба интересуются футболистом «Милана» Лаксальтом
  • © Reuters

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, недавно представители «Спартака» вновь связались с агентами Лаксальта. Также в услугах футболиста «Милана» заинтересованы «Краснодар» и московский «Локомотив». 

Первую половину сезона уругваец провёл в аренде в «Торино», сыграв 16 матчей и отдав одну результативную передачу. Контракт Лаксальта рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Кабаку.

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