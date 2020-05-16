Источник: три российских клуба интересуются футболистом «Милана» Лаксальтом

Московские «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» рассматривают вариант с приобретением полузащитника «Милана» Диего Лаксальта.

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, недавно представители «Спартака» вновь связались с агентами Лаксальта. Также в услугах футболиста «Милана» заинтересованы «Краснодар» и московский «Локомотив».

Первую половину сезона уругваец провёл в аренде в «Торино», сыграв 16 матчей и отдав одну результативную передачу. Контракт Лаксальта рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Шальке» Кабаку.