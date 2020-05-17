Замглавы РУСАДА о высказываниях Тихонова и Хованцева: они хотят получить внимание любым способом

Короткая ссылка
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) отреагировали на высказывания бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова и главного тренера национальной сборной Анатолия Хованцева о проблемах с допингом в российском биатлоне в предыдущие годы.
Замглавы РУСАДА о высказываниях Тихонова и Хованцева: они хотят получить внимание любым способом
  • Reuters

По словам заместителя гендиректора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, в этой организации обратили внимание на публичные комментарии Тихонова и Хованцева, причём с одним из них уже побеседовали в отделе расследований.

«Некоторым людям не хватает внимания и общественного признания. Они его хотят получить любым способом. Тут опять же эта безответственность, когда человек открывает рот, говорит, а ответственности за свои слова не несёт. Он не может это фактом подтвердить или жёсткой информацией. Он говорит, потому что надо говорить, как радио. При этом он наносит вред не только личной репутации и не понимает этого. И никаких доказательств у того, кому мы звонили, — нет», — сказала Пахноцкая в интервью YouTube-каналу МитькOFF.

Ранее сообщалось, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказался о влиянии телевидения на мировоззрение граждан своей страны и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить