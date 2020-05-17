Семак выступил за пять замен в матчах РПЛ и рассказал о тестировании игроков «Зенита» на коронавирус

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проверке футболистов команды на коронавирус.

По его словам, тесты всех игроков показали отрицательный результат. Теперь в клубе начинаются индивидуальные тренировки.

«Постараемся обезопасить игроков и тренерский штаб, контакт минимальный. Будем заниматься так: тренер, один игрок, по два, если нам разрешат. Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит — в более крупных группах, затем начнём полноценные тренировки. Пока полноценным тренировочным процессом это не назовёшь, но это лучше, чем ничего», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита», который ссылается на выступление специалиста в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».

Кроме того, Семак одобрил идею разрешить участникам РПЛ до конца сезона проводить по пять замен за матч.

«Я думаю, это хорошо, потому что у нас не будет возможности после такой паузы проводить даже контрольные матчи. Я за пять замен — это позволит плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать игрокам, которые будут хуже себя чувствовать функционально», — пояснил наставник.

Ранее сообщалось, что «Сельта» не оштрафовала Фёдора Смолова за самовольный отъезд в Россию во время карантина.