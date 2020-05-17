«Сельта» не оштрафовала Смолова за самовольный отъезд в Россию во время карантина

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«Сельта» решила не штрафовать своего форварда Фёдора Смолова, который в апреле нарушил карантин и вопреки позиции клуба вернулся из Испании в Россию.
«Сельта» не оштрафовала Смолова за самовольный отъезд в Россию во время карантина
  • © РИА Новости

То же самое тогда сделал датчанин Пионе Систо. Во время ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом он, ко всему прочему, не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом. «Сельта» оштрафовала Систо на €60 тыс. По данным Mundo Deportivo, это самое большое денежное наказание в истории клуба. По отношению к Смолову «Сельта» заняла более мягкую позицию.

«Смолова не оштрафовали», — заявил изданию «РБК Спорт» агент российского футболиста Герман Ткаченко.

Ранее сообщалось, что в «Сельте» довольны формой Смолова после карантина.

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