«Сельта» не оштрафовала Смолова за самовольный отъезд в Россию во время карантина

«Сельта» решила не штрафовать своего форварда Фёдора Смолова, который в апреле нарушил карантин и вопреки позиции клуба вернулся из Испании в Россию.

То же самое тогда сделал датчанин Пионе Систо. Во время ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом он, ко всему прочему, не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом. «Сельта» оштрафовала Систо на €60 тыс. По данным Mundo Deportivo, это самое большое денежное наказание в истории клуба. По отношению к Смолову «Сельта» заняла более мягкую позицию.

«Смолова не оштрафовали», — заявил изданию «РБК Спорт» агент российского футболиста Герман Ткаченко.

Ранее сообщалось, что в «Сельте» довольны формой Смолова после карантина.