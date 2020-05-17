Билялетдинов: в РПЛ приезжают легионеры не того уровня, что раньше

Известный тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о том, получат ли клубы с костяком из российских игроков после возобновления РПЛ преимущество над теми, в которых ключевые позиции занимают легионеры.

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РИА Новости