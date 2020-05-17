Билялетдинов: в РПЛ приезжают легионеры не того уровня, что раньше

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Известный тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о том, получат ли клубы с костяком из российских игроков после возобновления РПЛ преимущество над теми, в которых ключевые позиции занимают легионеры.
Билялетдинов: в РПЛ приезжают легионеры не того уровня, что раньше
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По мнению специалиста, мастерство многих иностранных футболистов в чемпионате России оставляет желать лучшего.

«Необходимо смотреть на уровень игроков. Ведь часто бывает, что легионеры приходят в команду и уступают не только представителям сборной России, но и средним отечественным футболистам. В целом, в последнее время в РПЛ приезжают иностранцы не того уровня, что раньше», — отметил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов прокомментировал решение правительства России разрешить иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну.

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