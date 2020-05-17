Драчёв надеется, что бюджет СБР не будет урезан из-за пандемии

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил надежду, что бюджет организации не будет сокращён из-за экономических последствий пандемии коронавируса.
Драчёв надеется, что бюджет СБР не будет урезан из-за пандемии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Надеемся, что бюджет не сократится. У нас все нормы были утверждены и подписаны ещё в начале года. Надеемся, что для сборных команд, которые уже работают и есть, суммы не будут уменьшены. Конечно, сокращение в министерстве идёт по всем программам, по всем направлениям. Мы понимаем, что бюджет будет сильно коррелироваться, свёрстываться, а лишние средства будут передаваться в фонд благосостояния», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что спонсорская поддержка СБР также находится под вопросом из-за пандемии.

«У многих компаний вопрос стоит, не как помочь клубам и федерациям, а как самим остаться на плаву. Многие контракты, думаю, будут пересмотрены. Одна надежда на мощные и сильные компании — «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и другие, которые останутся в топе и продолжат помогать спорту. Однозначно, трудности возникнут не только у СБР, но и у других федераций. К осени мы будем понимать масштаб того, что произошло в России и мире», — добавил глава СБР.

Ранее Драчёв рассказал, будут ли биатлонистов тестировать на коронавирус.

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