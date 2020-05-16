Сёмин: постараюсь ответить на все ваши вопросы после 31 мая

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который покинет клуб 31 мая, обратился к болельщикам.

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Я постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» — гласит пост Сёмина в Instagram.

73-летний специалист в четвёртый раз в своей карьере возглавил «Локомотив» в 2016 году. С того времени он привёл клуб к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Фарфан сдал положительный тест на коронавирус.