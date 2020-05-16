Сёмин: постараюсь ответить на все ваши вопросы после 31 мая

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который покинет клуб 31 мая, обратился к болельщикам.
Сёмин: постараюсь ответить на все ваши вопросы после 31 мая
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Я постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» — гласит пост Сёмина в Instagram.

73-летний специалист в четвёртый раз в своей карьере возглавил «Локомотив» в 2016 году. С того времени он привёл клуб к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Фарфан сдал положительный тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить