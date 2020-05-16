Футболист «Локомотива» Фарфан сдал положительный тест на коронавирус

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Перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан сдал положительный тест на коронавирус.
Футболист «Локомотива» Фарфан сдал положительный тест на коронавирус
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«У Фарфана положительный тест на коронавирус. Он не контактировал ни с кем. Когда возобновятся тренировки, мы будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», — заявил Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков «Чемпионату».

Фарфан выступает за «Локомотива» с 2017 года. С того момента он провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча, отдав 12 результативных передач. Его контракт с московским клубом истекает в конце сезона. 

Ранее сообщалось, что в воскресенье «Динамо» протестируют на коронавирус.

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