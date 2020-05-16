Сёмин может продолжить тренерскую карьеру, заявил его бывший помощник

Короткая ссылка
Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев, помогавший Юрию Сёмину в киевском «Динамо» и «Локомотиве», не исключает заключения своим бывшим шефом контракта с каким-либо российским клубом.
Сёмин может продолжить тренерскую карьеру, заявил его бывший помощник
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам Игнатьева, в настоящий момент Сёмин огорчён тем, что его убрали из его же детища.

«Он словно ушёл из семьи. Но Юра крепкий. Он никогда не раскисает. Продолжит ли он карьеру? Тренерское дело — такая зараза… Передохнул, выспался — и опять требуется адреналин. Надо какие-то задачи решать, тренировочные упражнения придумывать. Закончится чемпионат, подведут итоги, раздадут всем сёстрам по серьгам — и как знать? Куда-либо Сёмин не поедет — далеко не мальчик уже. Однако, если поступит путное предложение, думаю, продолжит тренировать», — цитирует Игнатьева Team Russia.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить