Сёмин может продолжить тренерскую карьеру, заявил его бывший помощник

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев, помогавший Юрию Сёмину в киевском «Динамо» и «Локомотиве», не исключает заключения своим бывшим шефом контракта с каким-либо российским клубом.

По словам Игнатьева, в настоящий момент Сёмин огорчён тем, что его убрали из его же детища.

«Он словно ушёл из семьи. Но Юра крепкий. Он никогда не раскисает. Продолжит ли он карьеру? Тренерское дело — такая зараза… Передохнул, выспался — и опять требуется адреналин. Надо какие-то задачи решать, тренировочные упражнения придумывать. Закончится чемпионат, подведут итоги, раздадут всем сёстрам по серьгам — и как знать? Куда-либо Сёмин не поедет — далеко не мальчик уже. Однако, если поступит путное предложение, думаю, продолжит тренировать», — цитирует Игнатьева Team Russia.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ.