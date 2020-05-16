Сёмин может продолжить тренерскую карьеру, заявил его бывший помощник
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- РИА Новости
По словам Игнатьева, в настоящий момент Сёмин огорчён тем, что его убрали из его же детища.
«Он словно ушёл из семьи. Но Юра крепкий. Он никогда не раскисает. Продолжит ли он карьеру? Тренерское дело — такая зараза… Передохнул, выспался — и опять требуется адреналин. Надо какие-то задачи решать, тренировочные упражнения придумывать. Закончится чемпионат, подведут итоги, раздадут всем сёстрам по серьгам — и как знать? Куда-либо Сёмин не поедет — далеко не мальчик уже. Однако, если поступит путное предложение, думаю, продолжит тренировать», — цитирует Игнатьева Team Russia.
Ранее сообщалось, что Александр Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ.