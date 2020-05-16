Игнатьев о ситуации с Сёминым: логику руководства «Локо» сложно понять, это за гранью здравого смысла
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- РИА Новости
Как признался Игнатьев, он не видит ни одной объективной причины не продлевать отношения с Сёминым. На его взгляд, позиция совета директоров «Локо» не имеет футбольной составляющей.
«Их логику сложно понять. Это за гранью здравого смысла. Истинным критерием работы в футболе служит результат. Недаром говорят, что победный состав не меняют. В данном случае спортивную составляющую команда решает: «Локомотив» идёт на втором месте, дающем право стартовать в основном турнире Лиги чемпионов», — приводит слова Игнатьева Team Russia.
Ранее сообщалось, что Александр Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ.