Игнатьев о ситуации с Сёминым: логику руководства «Локо» сложно понять, это за гранью здравого смысла

Известный тренер Борис Игнатьев, бывший помощник Юрия Сёмина в «Локомотиве», поделился мнением о решении руководства железнодорожников не продлевать контракт с этим специалистом.

Как признался Игнатьев, он не видит ни одной объективной причины не продлевать отношения с Сёминым. На его взгляд, позиция совета директоров «Локо» не имеет футбольной составляющей.

«Их логику сложно понять. Это за гранью здравого смысла. Истинным критерием работы в футболе служит результат. Недаром говорят, что победный состав не меняют. В данном случае спортивную составляющую команда решает: «Локомотив» идёт на втором месте, дающем право стартовать в основном турнире Лиги чемпионов», — приводит слова Игнатьева Team Russia.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ.