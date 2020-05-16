Заслуженный тренер России Гончаренко: Загитова и Медведева должны быть в сборной

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала включение Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной страны на сезон-2020/21.
Заслуженный тренер России Гончаренко: Загитова и Медведева должны быть в сборной
  • Reuters

Как подчеркнула специалист, обе спортсменки должны иметь возможность тренироваться при поддержке со стороны федерации.

«Они не раз доказывали, что достойны быть в сборной. Абсолютно неправильно их было бы не включить. Место в команде надо заслужить, и Женя с Алиной заслужили. Неважно, будут ли они соревноваться с первых турниров или присоединятся позже», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова оценила своё выступление в прошлом сезоне.

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