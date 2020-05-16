Заслуженный тренер России Гончаренко: Загитова и Медведева должны быть в сборной
- Reuters
Как подчеркнула специалист, обе спортсменки должны иметь возможность тренироваться при поддержке со стороны федерации.
«Они не раз доказывали, что достойны быть в сборной. Абсолютно неправильно их было бы не включить. Место в команде надо заслужить, и Женя с Алиной заслужили. Неважно, будут ли они соревноваться с первых турниров или присоединятся позже», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова оценила своё выступление в прошлом сезоне.