Трусова оценила своё выступление в прошлом сезоне

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Фигуристка Александра Трусова назвала своё выступление на чемпионате России самым тяжёлым в сезоне-2019/2020.
Трусова оценила своё выступление в прошлом сезоне
  • РИА Новости

«Прошлый сезон я оцениваю на «хорошо». Не всё получилось, но я многому научилась. Выучила новые элементы и получила опыт. Я обязательно это использую в следующем сезоне. Самый лучший момент — выступление на Japan Open. Мне удалось исполнить свою программу, помочь команде. Соревнования в Японии — это всегда праздник. Самый сложный старт — чемпионат России», — цитирует Трусову figureskating-online.com.

15-летняя фигуристка в прошлом сезоне стала бронзовым призёром на чемпионате Европы, первенстве России и финале Гран-при.

Ранее Трусова заявила, что в других странах переход к новому тренеру воспринимается спокойнее.

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