В Италии допустили завершение сезона Серии А в формате плей-офф

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил, что сезон Серии А может завершиться в формате плей-офф.

«Идея не была отброшена окончательно. Есть вероятность, что Серия А возобновится 13 июня и будет доигрываться в плотном графике. Однако мы должны быть готовы ко всему, поэтому рассматриваем различные варианты, в том числе плей-офф», — приводит слова Гравины Rai.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. С 18 мая клубам разрешено вернуться к тренировкам.

Ранее сообщалось, что ряд клубов Серии А отказывается возобновлять тренировки из-за медицинского протокола.