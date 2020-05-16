В Италии допустили завершение сезона Серии А в формате плей-офф

Короткая ссылка
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предположил, что сезон Серии А может завершиться в формате плей-офф.
В Италии допустили завершение сезона Серии А в формате плей-офф
  • РИА Новости

«Идея не была отброшена окончательно. Есть вероятность, что Серия А возобновится 13 июня и будет доигрываться в плотном графике. Однако мы должны быть готовы ко всему, поэтому рассматриваем различные варианты, в том числе плей-офф», — приводит слова Гравины Rai.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. С 18 мая клубам разрешено вернуться к тренировкам.

Ранее сообщалось, что ряд клубов Серии А отказывается возобновлять тренировки из-за медицинского протокола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить