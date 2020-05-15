СМИ: Ряд клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки из-за медицинского протокола

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Как минимум девять клубов итальянской Серии А отказываются возобновлять тренировки 18 мая из-за недовольства медицинским протоколом лиги.
СМИ: Ряд клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки из-за медицинского протокола
  • РИА Новости

Как сообщает Football Italia, клубы, среди которых «Милан», «Интер» и  «Наполи», крайне недовольны протоколом, согласно которому вся команда будет отправлена на 15-дневный карантин, если коронавирус будет обнаружен у одного из футболистов или сотрудников клуба.

Отмечается, что клубы хотят, чтобы медицинский протокол был подобен тому, который утверждён в Бундеслиге, где в случае заражения коронавирусом на карантин отправляется только заражённый игрок, а остальные футболисты проходят соответствующие тесты.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «Лацио» нарушают карантин, проводя командные тренировки.

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