Футболист «Локомотива»: хотелось доиграть сезон РПЛ, чтобы соблюсти спортивный принцип
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- РИА Новости
«Думаю, три-четыре недели достаточно, чтобы набрать форму и возобновить чемпионат. Хотелось бы доиграть, чтобы все заняли место по спортивному принципу», — цитирует Коломейцева РИА Новости.
Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. На заседании РФС было принято решение о возобновлении первенства с 21 июня.
Ранее форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал новость о возобновлении сезона РПЛ.