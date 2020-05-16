Футболист «Локомотива»: хотелось доиграть сезон РПЛ, чтобы соблюсти спортивный принцип

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, три-четыре недели достаточно, чтобы набрать форму и возобновить чемпионат. Хотелось бы доиграть, чтобы все заняли место по спортивному принципу», — цитирует Коломейцева РИА Новости.

Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. На заседании РФС было принято решение о возобновлении первенства с 21 июня.

Ранее форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал новость о возобновлении сезона РПЛ.