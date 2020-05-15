Ларссон: в Москве большие проблемы с коронавирусом

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Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал новость о возобновлении чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ларссон: в Москве большие проблемы с коронавирусом
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Хорошо, что футбол вернётся. Но в то же время я слышал, что в Москве большие проблемы с коронавирусом. Карантин в России длится уже очень долго. Думаю, они начнут убирать ограничения, но ситуация не очень хорошая. Если не ошибаюсь, за неделю число инфицированных удвоилось. Не думаю, что в Москве достигнут пик эпидемии. Это вызывает беспокойство», — сказал Ларссон Hallandsposten.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны возобновиться 21 июня.

Ранее Мещеряков прокомментировал возобновление РПЛ.

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