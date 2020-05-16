Гэтжи: когда побью Нурмагомедова, буду драться с Макгрегором

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи высказался по поводу своего вероятного боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Гэтжи: когда побью Нурмагомедова, буду драться с Макгрегором
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

«Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать», — цитирует Гэтжи The Score

9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Дана Уайт посоветовал Фергюсону сделать перерыв в выступлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить