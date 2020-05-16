Гэтжи: когда побью Нурмагомедова, буду драться с Макгрегором
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«Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать», — цитирует Гэтжи The Score.
9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.
Ранее Дана Уайт посоветовал Фергюсону сделать перерыв в выступлениях.