Гэтжи: когда побью Нурмагомедова, буду драться с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи высказался по поводу своего вероятного боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас. Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором, потому что пытаюсь заработать», — цитирует Гэтжи The Score.

9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Дана Уайт посоветовал Фергюсону сделать перерыв в выступлениях.