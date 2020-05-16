Чугайнов высказался о перспективах Николича в «Локомотиве»

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Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов высказался о перспективах нового главного тренера команды Марко Николича.
Чугайнов высказался о перспективах Николича в «Локомотиве»
  • globallookpress.com

«За три недели донести до подопечных свои требования практически невозможно. На протяжении какого-то времени «Локомотив» будет оставаться командой Сёмина и доиграет сезон на его багаже. А первые результаты работы Николича мы увидим только осенью. Повторюсь, за три недели внедрить и отработать свои идеи на тренировках нереально», — заявил Чугайнов в интервью RT.

Ранее бывший капитан «Локомотива» вспомнил, как Евсеев накричал на Сёмина.

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