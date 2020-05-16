Чугайнов высказался о перспективах Николича в «Локомотиве»
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«За три недели донести до подопечных свои требования практически невозможно. На протяжении какого-то времени «Локомотив» будет оставаться командой Сёмина и доиграет сезон на его багаже. А первые результаты работы Николича мы увидим только осенью. Повторюсь, за три недели внедрить и отработать свои идеи на тренировках нереально», — заявил Чугайнов в интервью RT.
Ранее бывший капитан «Локомотива» вспомнил, как Евсеев накричал на Сёмина.