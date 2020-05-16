Бывший капитан «Локомотива» вспомнил, как Евсеев накричал на Сёмина

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов вспомнил, как Вадим Евсеев, будучи футболистом команды, выругался в адрес главного тренера Юрия Сёмина.

«Я верю, что железнодорожникам по силам сохранить второе место. Возможно, команда на эмоциях удержит его. И вовсе не обязательно это должен быть позитив. Как-то раз Вадим Евсеев, будучи футболистом «Локо», после забитого мяча грубо выругался в адрес Сёмина прямо во время матча. Так тот потом говорил: «Разозлитесь на меня, как Евсеев». В этом плане мотивация может быть разной», — заявил Чугайнов в интервью RT.

Ранее Василий Уткин высказался об уходе Сёмина из «Локомотива».