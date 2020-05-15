«Торпедо-БелАЗ» обыграл «Городею» в матче девятого тура чемпионата Белоруссии

В рамках девятого тура чемпионата Белоруссии по футболу «Торпедо-БелАЗ» одержал домашнюю победу над «Городеей».

Встреча, проходившая на стадионе «Торпедо» в Жодино, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Дубль на счету Луиза Велозу Сантоса, ещё один мяч в ворота гостей забил Андрей Хачатурян. У «Городеи» единственный гол на счету Лазара Сайчича.

«Торпедо-БелАЗ» вышел на первое место в турнирной таблице, однако БАТЭ и «Слуцк» сыграют свои матчи позже. В случае позитивного для них результата они обойдут клуб из Жодино.

Ранее футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.