Четырёхкратный чемпион НБА включил Кириленко в число пяти лучших европейских баскетболистов лиги

Бывший французский защитник «Сан-Антонио Спёрз» Тони Паркер назвал свою пятёрку лучших европейских игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Француз в свою символическую пятёрку включил экс-форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, двукратного чемпиона НБА Пау Газоля, легендарного хорватского снайпера Дражена Петровича, нынешнего президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, а также самого себя.

Паркер является чемпионом НБА-2003, -2005, -2007 и -2014. Кириленко выступал в НБА с 2001 по 2014 год и был участником Матча звёзд лиги в 2004 году.

Ранее стало известно, когда в НБА планируют принять решение о возобновлении сезона.