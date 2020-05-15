Четырёхкратный чемпион НБА включил Кириленко в число пяти лучших европейских баскетболистов лиги

Короткая ссылка
Бывший французский защитник «Сан-Антонио Спёрз» Тони Паркер назвал свою пятёрку лучших европейских игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Четырёхкратный чемпион НБА включил Кириленко в число пяти лучших европейских баскетболистов лиги
  • Reuters

Француз в свою символическую пятёрку включил экс-форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, двукратного чемпиона НБА Пау Газоля, легендарного хорватского снайпера Дражена Петровича, нынешнего президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, а также самого себя.

Паркер является чемпионом НБА-2003, -2005, -2007 и -2014. Кириленко выступал в НБА с 2001 по 2014 год и был участником Матча звёзд лиги в 2004 году.

Ранее стало известно, когда в НБА планируют принять решение о возобновлении сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить