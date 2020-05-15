Пауза в международном теннисном сезоне продлена до 31 июля

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Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) заявили, что не будут проводить турниры под своей эгидой до 31 июля.
Пауза в международном теннисном сезоне продлена до 31 июля
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Об этом заявили пресс-службы указанных выше организаций. Решение продлить паузу в международном теннисном сезоне вызвано пандемией коронавируса.

«В связи с сохраняющейся неопределённостью, связанной с пандемией коронавируса, мы объявляем о решении продлить приостановку тура. Как и теннисные болельщики, спортсмены и организаторы турниров по всему миру, мы разделяем разочарование от этого. Мы продолжаем изучать все варианты, чтобы возобновить проведение турниров, как только это будет безопасно. Также мы рассматриваем возможность переноса турниров на более поздние сроки. Как всегда, здоровье всех в теннисном сообществе и нашей аудитории остаётся для нас главным приоритетом в каждом принятом решении», — заявил глава ATP Андреа Гауденци.

Изначально сезон в теннисе был приостановлен на шесть недель, затем пауза была продлена сначала до 7 июня, а потом до 13 июля. 

Ранее Шарапова выразила мнение, что вовремя завершила карьеру.

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