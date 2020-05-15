Плющенко выразил готовность тратить собственные деньги на воспитание чемпионов

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов взять на себя основную часть расходов ради воспитания успешных спортсменов.
Плющенко выразил готовность тратить собственные деньги на воспитание чемпионов
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Со спортсменами, которые должны выигрывать, будет работать большое количество людей. Я сделаю всё возможное по финансовой истории — большая часть ляжет на мои плечи, но я к этому готов, я возьму это на себя, и эти вещи мы проговорим и с Московской федерацией фигурного катания, и с Федерацией фигурного катания на коньках России, и с Минспортом», — сказал ТАСС экс-фигурист. 

Академия Плющенко была открыта 5 апреля 2017 года. В следующем сезоне под руководством двукратного олимпийского чемпиона будет тренироваться бронзовый призёр чемпионатов Европы и России Александра Трусова.

Ранее Плющенко объявил о договорённости с хореографами Большого театра.

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