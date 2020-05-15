Плющенко выразил готовность тратить собственные деньги на воспитание чемпионов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов взять на себя основную часть расходов ради воспитания успешных спортсменов.

«Со спортсменами, которые должны выигрывать, будет работать большое количество людей. Я сделаю всё возможное по финансовой истории — большая часть ляжет на мои плечи, но я к этому готов, я возьму это на себя, и эти вещи мы проговорим и с Московской федерацией фигурного катания, и с Федерацией фигурного катания на коньках России, и с Минспортом», — сказал ТАСС экс-фигурист.

Академия Плющенко была открыта 5 апреля 2017 года. В следующем сезоне под руководством двукратного олимпийского чемпиона будет тренироваться бронзовый призёр чемпионатов Европы и России Александра Трусова.

Ранее Плющенко объявил о договорённости с хореографами Большого театра.