Плющенко объявил о договорённости с хореографами Большого театра

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о договорённости с рядом хореографов, которые будут помогать экс-фигуристу с постановками для воспитанников академии «Ангелы Плющенко».

«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это как постоянные, так и приглашённые — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работали со спортсменами. К работе в академии также будут привлечены и хореографы Большого театра, и преподаватели современного танца. Договорённости уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду — сначала нужно выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам», — сказал Плющенко ТАСС.

С нового сезона под руководством Плющенко будет тренироваться бронзовая медалистка финала Гран-при, чемпионата Европы и Олимпийских игр Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Загитова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.