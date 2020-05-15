Плющенко объявил о договорённости с хореографами Большого театра

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о договорённости с рядом хореографов, которые будут помогать экс-фигуристу с постановками для воспитанников академии «Ангелы Плющенко».
Плющенко объявил о договорённости с хореографами Большого театра
  • globallookpress.com

«Мы определились с кругом хореографов, которые будут работать в нашей команде. Это как постоянные, так и приглашённые — иностранные и российские специалисты, владеющие коньком и подачей хореографической составляющей, которые много и долго работали со спортсменами. К работе в академии также будут привлечены и хореографы Большого театра, и преподаватели современного танца. Договорённости уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду — сначала нужно выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам», — сказал Плющенко ТАСС.

С нового сезона под руководством Плющенко будет тренироваться бронзовая медалистка финала Гран-при, чемпионата Европы и Олимпийских игр Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Загитова вошла в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить