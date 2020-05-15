РФС попросил власти предоставить клубам отсрочку по кредитам

Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство России и Министерство спорта с просьбой предоставить клубам отсрочку по кредитам из-за пандемии коронавируса.

«Эта ситуация оказала влияние на финансовое положение клубов. В этой связи РФС вышел на правительство с предложением ряда мер по помощи клубам. Это, например, отсрочка по кредитам. Соответствующие письма направлены в правительство и Минспорт», — приводит ТАСС слова главы РФС Александра Дюкова.

Футбольный сезон в России, как и большинстве стран мира, был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что исполком РФС выступил за возобновление сезона РПЛ c 21 июня.