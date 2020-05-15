РФС попросил власти предоставить клубам отсрочку по кредитам

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство России и Министерство спорта с просьбой предоставить клубам отсрочку по кредитам из-за пандемии коронавируса.
РФС попросил власти предоставить клубам отсрочку по кредитам
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Эта ситуация оказала влияние на финансовое положение клубов. В этой связи РФС вышел на правительство с предложением ряда мер по помощи клубам. Это, например, отсрочка по кредитам. Соответствующие письма направлены в правительство и Минспорт», — приводит ТАСС слова главы РФС Александра Дюкова.

Футбольный сезон в России, как и большинстве стран мира, был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что исполком РФС выступил за возобновление сезона РПЛ c 21 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить