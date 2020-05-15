Дюков заявил, что возобновление футбольного сезона сыграет серьёзную социальную роль

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал предстоящее возобновление розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Такое решение позволит нам сохранить целостность и спортивный принцип, определить призёров и участников еврокубков. Это также позволит выполнить обязательства перед партнёрами, возвращение футбола на телеэкраны даст возможность привлечь тех россиян, которые раньше не интересовались футболом. Если бы футбол не возобновился, мог быть риск замещения его другими интересами у людей», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он отметил, что возобновление сезона также сыграет серьёзную социальную роль.

«Футбол нужен командам и игрокам. Долгий простой влияет на уровень мастерства. Для нас здоровье остаётся приоритетом. Решение, принятое в середине марта, было принято своевременно. Тогда мы мало знали о вирусе, сейчас мы готовы лучше, чем в марте», — добавил глава РФС.

На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ.