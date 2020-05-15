Прядкин прокомментировал предстоящее возобновление сезона РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал предстоящее возобновление розыгрыша чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты — на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Он отметил, что всем в лиге теперь предстоит проделать большую работу.

«К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены: болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», — добавил глава РПЛ.

На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что РФС утвердил схему перехода клубов между РПЛ и ФНЛ.