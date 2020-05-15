Чемпион ОИ по борьбе Гацалов отказался от контракта с UFC

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, что отказался от контракта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Чемпион ОИ по борьбе Гацалов отказался от контракта с UFC
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«У меня был выбор: или я занимаюсь борьбой, или я бросаю борьбу и полностью перехожу в UFC. У меня была возможность подписать контракт, но я не стал этого делать. Я не был уверен до конца, нужно ли мне это. У меня есть друзья, Даниэль Кормье или Хабиб Нурмагомедов, которые организовали бы мне хороший контракт и бои, но у меня не совсем лежала душа, хотя одно время я загорелся. Когда я вернулся в Россию, то всё обдумал и сказал, что не могу предать борьбу», — приводит слова Гацалова ТАСС.

37-летний Гацалов является чемпионом ОИ, пятикратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы и трёхкратным обладателем Кубка мира. До 2020 года он представлял Россию, затем сменил спортивное гражданство на армянское.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт посоветовал Тони Фергюсону сделать перерыв в выступлениях.

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