Хореограф Адоньев рассказал, как Тутберидзе помогала ему с покупкой одежды

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Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший в группе известного российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал, как прославленная наставница поддерживала его на заре карьеры.
Хореограф Адоньев рассказал, как Тутберидзе помогала ему с покупкой одежды
  • globallookpress.com

«Она умеет найти нужные слова поддержки или волшебный пинок, который работает безотказно! Сам был из малообеспеченной семьи, денег на всё не хватало. Этери, зная это, всячески пыталась помочь, даже одевала меня какой-то период!» — написал Адоньев на своей странице в Instagram.

При этом он выразил мнение, что Тутберидзе очень тепло относится к своим спортсменам и тренерам, работающим в её группе. По словам Адоньева, для Этери Георгиевны они как родные дети.

Кроме того, хореограф отмёл предположения о том, что Тутберидзе больше занимается менеджерской, чем тренерской деятельностью. Он отметил, что та посвящает всю себя ученикам.

Ранее Адоньев рассказал том, как наставница отправилась из России в США в разгар пандемии.

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