Хореограф Адоньев рассказал, почему Тутберидзе улетела в США в разгар пандемии

Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший в группе известного российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал том, как наставница отправилась из России в США в разгар пандемии.

«Когда авиасообщение начали отменять, а границы закрывать, Этери Георгиевна села в самолёт и полетела к родной дочери в Детройт. Тем, кто пишет, что она сбежала в США: не дождётесь, Россия для нее всё! А теперь вынуждена сидеть там и ждать, когда снимут все ограничения на передвижение», — написал Адоньев на своей странице в социальной сети Instagram.

Хореограф выразил поддержку Тутберидзе и поблагодарил её за совместную работу. По его словам, специалистка воспитала в нём личность и привила любовь к фигурному катанию.

Тутберидзе занимается тренерской деятельностью с 1994 года. За это время под её руководством успели поработать такие прославленные спортсменки, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и другие.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отказался участвовать в полемике по поводу перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.