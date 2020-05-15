Месси оценил свою форму после карантина

Короткая ссылка
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о своих физических кондициях после карантина из-за пандемии коронавируса.
Месси оценил свою форму после карантина
  • Reuters

«В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на печатную версию Sport.es.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее Месси высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить