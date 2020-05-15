Месси оценил свою форму после карантина

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о своих физических кондициях после карантина из-за пандемии коронавируса.

«В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на печатную версию Sport.es.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее Месси высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.