Наумов поддержал решение Сёмина отказаться от почётной должности в «Локомотиве»

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Юрия Сёмина не принимать предложение совета директоров клуба стать почётным главным тренером команды, после того как контракт с ним не был продлён.
Наумов поддержал решение Сёмина отказаться от почётной должности в «Локомотиве»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«И правильно сделал. Я был уверен, что Сёмин на такое не согласится. Ему не нужны никакие почётные должности. Он активный человек, хотел работать и заниматься активным делом. А ему просто плюнули в душу! Но у Сёмина есть своя гордость. Он мужик-кремень», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».

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