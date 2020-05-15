Тарасов — о зарплатах футболистов: мы не воруем эти деньги
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«Я не считаю, что футболисты просто так получают. Одни травмы, одни тренировки. Футбол — это тяжёлый вид, тяжелейший. Я с пяти лет начал заниматься спортом, и за весь этот период у меня было 12 операций», — заявил Тарасов в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Super.
По словам Тарасова, в высоких зарплатах футболистов виноваты не сами спортсмены, а система. При этом он согласился, что представителям других видов спорта может быть обидно, что они получают значительно меньше.
«Мы не воруем эти деньги, нам такие условия создали. Мы в чём виноваты? Нам предлагают — мы подписываем», — отметил Тарасов.
Тарасов известен по выступлениям за «Томь», ФК «Москва», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны.
Ранее Тарасов рассказал, почему он и его бывшая жена, певица и телеведущая Ольга Бузова, не завели детей.