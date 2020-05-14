Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

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Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе со своей бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой не завели детей.
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
  • РИА Новости

«Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает. По крайней мере, говорит об этом со своим мужем, дома. Такого не было. Я слышал только про работу, проекты. Не чувствовал, что человек этого хочет», — признался Тарасов в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канала Super.

По словам футболиста, бывшая супруга обвиняла его в том, что он не может иметь детей, но многочисленные тесты опровергли данные предположения.

Как рассказал Тарасов, он даже предложил Бузовой сделать ЭКО — и та согласилась, но впоследствии супруги так и не смогли прийти к согласию по ряду вопросов.

«Проходит два дня. Она говорит: «Зачем нам два ребёнка?» Я ей: «Я не хочу, чтобы мне было непонятно, сколько лет, когда ребёнок только в детский сад пошёл. Роди — и всё, мы радуемся жизни, воспитываем ребёнка, новый этап». Она говорила: «Зачем нам два, давай заведём одного». Мне уже надоело в этом ковыряться, и я понял, что человек этого не хочет», — добавил Тарасов.

Тарасов известен по выступлениям за «Томь», ФК «Москва», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка страны.

Ранее Тарасов заявил, что никогда не избивал свою бывшую жену — певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

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