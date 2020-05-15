Олимпийская чемпионка Ильиных рассказала, как на неё повлиял режим самоизоляции

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных пошутила над тем, как на ней сказался режим самоизоляции, введённый в стране из-за пандемии коронавируса.

«Безумная мамаша, или как себя чувствуешь, когда находишься на карантине так долго», — написала Ильиных в социальной сети Instagram.

Ильиных является чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях, а также бронзовой медалисткой в танцах на льду. Обе медали она завоевала, выступая в паре с Никитой Кацалаповым.

Также Ильиных является обладательницей серебра командного чемпионата мира, имеет два серебра и одну бронзу первенства Европы.

Ранее российская фигуристка Дарья Паненкова, ранее тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, поддержала решение бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой объяснить причины ухода от наставницы.