Олимпийская чемпионка Ильиных рассказала, как на неё повлиял режим самоизоляции

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных пошутила над тем, как на ней сказался режим самоизоляции, введённый в стране из-за пандемии коронавируса.
Олимпийская чемпионка Ильиных рассказала, как на неё повлиял режим самоизоляции
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Безумная мамаша, или как себя чувствуешь, когда находишься на карантине так долго», — написала Ильиных в социальной сети Instagram.

Ильиных является чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях, а также бронзовой медалисткой в танцах на льду. Обе медали она завоевала, выступая в паре с Никитой Кацалаповым.

Также Ильиных является обладательницей серебра командного чемпионата мира, имеет два серебра и одну бронзу первенства Европы.

Ранее российская фигуристка Дарья Паненкова, ранее тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, поддержала решение бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой объяснить причины ухода от наставницы.

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