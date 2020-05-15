Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой

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Российская фигуристка Дарья Паненкова, ранее тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, поддержала решение бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой объяснить причины ухода от наставницы.
Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой
  • РИА Новости

«Молодец, что она написала пост, сама объяснила, почему ушла. Из этого раздули непонятно что», — цитирует Паненкову «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, из перехода Трусовой от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко «раздули непонятно что». 

При этом Паненкова вспомнила, что, когда она завершала сотрудничество с Тутберидзе, об этом тоже много говорили, причём не всегда адекватные вещи.

«Писали всякий бред», — заключила Паненкова.

Ранее Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе.

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