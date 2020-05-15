Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова, ранее тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, поддержала решение бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой объяснить причины ухода от наставницы.

«Молодец, что она написала пост, сама объяснила, почему ушла. Из этого раздули непонятно что», — цитирует Паненкову «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, из перехода Трусовой от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко «раздули непонятно что».

При этом Паненкова вспомнила, что, когда она завершала сотрудничество с Тутберидзе, об этом тоже много говорили, причём не всегда адекватные вещи.

«Писали всякий бред», — заключила Паненкова.

Ранее Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе.