Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой
- РИА Новости
«Молодец, что она написала пост, сама объяснила, почему ушла. Из этого раздули непонятно что», — цитирует Паненкову «Спорт-Экспресс».
По словам спортсменки, из перехода Трусовой от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко «раздули непонятно что».
При этом Паненкова вспомнила, что, когда она завершала сотрудничество с Тутберидзе, об этом тоже много говорили, причём не всегда адекватные вещи.
«Писали всякий бред», — заключила Паненкова.
Ранее Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе.