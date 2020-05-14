Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё решение уйти из группы Этери Тутберидзе и начать тренироваться у Евгения Плющенко.

«В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный̆ шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если всё обдумано и взвешено, то надо идти вперёд решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Плющенко. Для меня он не только великий̆ спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий̆ человек, который принял все вызовы, выстоял и победил», — написала Трусова в своём Instagram.

Она отметила, что очень благодарна своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали с ней до этого момента, в том числе и Тутберидзе, в группе которой она занималась последние годы.

«Дорогие друзья, ещё раз спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу», — подытожила 15-летняя спортсменка.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Тутберидзе удалил все посты с комментариями об уходе Трусовой.