Наумов: убрав Сёмина, Кикнадзе подписал себе смертный приговор

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение совета директоров клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Объяснение такому решению найти крайне сложно. Спортивный принцип полностью нарушен. Сёмин однозначно успешный тренер, идёт на втором месте. А его убирают. И какая здесь логика? Мотив только один: гендиректор клуба решил, что ему нужен послушный и ласковый тренер, который будет ему в рот заглядывать, не спорить с ним. Вот и вся логика. Но Кикнадзе сильно ошибается. Если он думает, что без Сёмина ему станет легче и он будет пупом земли, то это не так. Кикнадзе уйдёт вслед за Семиным! Я в этом даже не сомневаюсь», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, возможно, «Локомотиву» и удастся сохранить нынешнее второе место, если сезон будет доигран, но уже в следующем сезоне команду ждёт провал.

«Николича уволят. Но тот успеет попросить у Кикнадзе усиление. Клуб приобретёт новичков, потратит деньги. А результата не будет. В итоге Кикнадзе тоже предложат уйти. Начнутся тренерская чехарда, смена составов. Хаос, одним словом. Руководителю РЖД это надоест, и он уберёт нынешнего гендира. Так что уход Семина — это смертный приговор Кикнадзе. А он этого не понимает», — добавил Наумов.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».