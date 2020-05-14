Геркус назвал решение «Локомотива» по Сёмину демонстративным пренебрежением футбольными ценностями

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение совета директоров клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Геркус назвал решение «Локомотива» по Сёмину демонстративным пренебрежением футбольными ценностями
  • РИА Новости

«Отставка тренера в футболе — это не сенсация, такое случается сплошь и рядом. Но уход успешного тренера, который по ходу сезона идёт на втором месте, — вот это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Расставание с таким популярным специалистом — это неуважение к болельщикам. Форма такого решения — демонстративное пренебрежение футбольными ценностями. Кикнадзе и Мещеряков противопоставили себя большинству болельщиков «Локомотива», истории клуба. Это все перечёркнуто», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Он отметил, что такое решение клуба является огромным риском.

«Коллеги поставили себя в такую ситуацию, что сейчас многие против них. Для этого должна быть сильная мотивация, не могу сказать какая. Посмотрим, какой будет «Локомотив» с новым тренером, новой командой и новой философией. И, скорее всего, с новыми болельщиками. Или без них», — добавил Геркус.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».

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