Сычёв о Сёмине: не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал решение руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Сычёв о Сёмине: не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла
  • РИА Новости

«Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но, зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернется в «Локо», ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать большое человеческое спасибо за всё. И конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я», — написал Сычёв в своём Instagram.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».

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