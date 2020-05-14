Крыховяк на русском языке поблагодарил Сёмина

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк отреагировал на новость об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Было приятно работать с вами, спасибо за эти два года и удачи в будущем», — написал Крыховяк на русском языке в своём Twitter.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».