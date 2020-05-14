Алиев назвал бредом решение «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым

Бывший нападающий московского «Локомотива» Александр Алиев прокомментировал решение совета клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Для меня это непонятно. С Палычем команда добилась больших результатов, Сёмин не раз приводил «Локо» к чемпионству, а все главные успехи клуба связаны именно с ним. Считаю ли его увольнение бредом? Да, для меня это бредово. Зачем это нужно было делать? Непонятно. Надеюсь, что в следующем клубе он добьётся таких же успехов. Желаю Сёмину удачи!» — приводит слова Алиева Sport24.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».