Тугарев — Сёмину: вы дали мне дорогу в большой футбол
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«Спасибо за всё, что вы сделали, Юрий Палыч. Вы дали мне дорогу в большой футбол. За это я буду вам всегда благодарен!» — написал Тугарев в своём Instagram.
Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.
Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».