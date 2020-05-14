Тугарев — Сёмину: вы дали мне дорогу в большой футбол

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Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев отреагировал на новость об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
Тугарев — Сёмину: вы дали мне дорогу в большой футбол
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Спасибо за всё, что вы сделали, Юрий Палыч. Вы дали мне дорогу в большой футбол. За это я буду вам всегда благодарен!» — написал Тугарев в своём Instagram.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».

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