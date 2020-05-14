Мещеряков рассказал о задачах Николича в «Локомотиве»

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах, которые будут поставлены перед новым главным тренером команды Марко Николичем, который вступит в должность с 1 июня.
Мещеряков рассказал о задачах Николича в «Локомотиве»
  • © портал fclmnews

«Несмотря на очень тяжёлую ситуацию, которая впереди нас всех ждёт, мы можем говорить о том, что «Локомотив» должен играть в Европе. Мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках. Совет директоров считает, что (и я уже об этом говорил выше) в новых реалиях прежде всего придётся рассчитывать на собственные ресурсы», — приводит слова Мещерякова РИА Новости.

Председатель совета директоров отметил, что среди задач нового наставника команды будет работа с воспитанниками академии клуба.

«Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень», — добавил глава совета директоров.

Ранее Мещеряков прокомментировал решение не продлевать контракт Юрием Сёминым.

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